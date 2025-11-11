Иллюстративное фото

В Киеве мужчина нанес ножевые ранения сожительнице жены. Теперь он может оказаться в тюрьме

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что 43-летний мужчина долго не жил со своей женой. Когда он решил вернуться, женщина уже жила с другим, и не пустила его в квартиру. Между ними началась ссора, в которую вмешался новый сожитель женщины.

Конфликт перерос в драку. Тогда подозреваемый нанес "оппоненту" по меньшей мере семь ударов ножом в грудь и живот. Сейчас потерпевший проходит лечение: ему удалось спасти жизнь.

Злоумышленник скрывался на чердаке дома в Святошинском районе. Правоохранители обнаружили его и задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

