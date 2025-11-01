В Житомирской области две женщины погибли во время пожара

В Житомирской области во время пожара погибли две женщины
Трагедия произошла ночью 1 ноября в селе Каменка на Коростенщине
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Горел частный дом. На момент прибытия спасателей огонь полностью охватил деревянный дом и две хозяйственные постройки.
Семья с двумя детьми вышла из дома самостоятельно. Женщину с отравлением угарным газом и мужчину с травмами госпитализировали на "скорой".
Во время тушения огнеборцы обнаружили в доме тела двух женщин – 66 и 49 лет.
Пожар ликвидировали. Предварительно, он возник из-за нарушения правил монтажа дымохода. Окончательную причину установят специалисты.
Напомним, 26 октября в Кировоградской области из-за отравления угарным газом погибли женщина и трое детей, в том числе младенец. Полиция открыла уголовное производство.
