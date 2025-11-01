В Житомирской области две женщины погибли во время пожара

Фото: ГСЧС

Трагедия произошла ночью 1 ноября в селе Каменка на Коростенщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Горел частный дом. На момент прибытия спасателей огонь полностью охватил деревянный дом и две хозяйственные постройки.

Семья с двумя детьми вышла из дома самостоятельно. Женщину с отравлением угарным газом и мужчину с травмами госпитализировали на "скорой".

Во время тушения огнеборцы обнаружили в доме тела двух женщин – 66 и 49 лет.

Пожар ликвидировали. Предварительно, он возник из-за нарушения правил монтажа дымохода. Окончательную причину установят специалисты.

Напомним, 26 октября в Кировоградской области из-за отравления угарным газом погибли женщина и трое детей, в том числе младенец. Полиция открыла уголовное производство.