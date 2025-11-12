У передмісті Києва пожежа у багатоповерхівці: в квартирі стався вибух

У передмісті Києва сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. За попередньою інформацією, займання виникло на верхніх поверхах будинку — на 23 та 24 поверхах. Причини пожежі наразі встановлюються

Про це повідомляє журналіст RegioNews.

Пожежа сталася у ЖК "Вудлайн" с. Новосілки за 2 км від Києва.

Очевидці повідомляють про сильний дим у під’їзді та запах горілого. Деякі мешканці відчували задимлення у квартирах і були змушені залишатися на балконах до прибуття рятувальників. На місце події прибули пожежники, поліція та медики.

Жителів будинку евакуюють, мешканцям радять залишати під’їзд і не користуватися ліфтами. Також рятувальники закликали прибрати автомобілі з-під будинку для забезпечення під’їзду техніки.

Місцеві мешканці повідомляли про задимлення коридорів, падіння обломків з верхніх поверхів та потребу допомоги літнім людям і тваринам, які залишилися в квартирах. Пожежники піднялися на верхні поверхи та почали гасіння.

Станом на вечір 12 листопада інформації про загиблих не надходило.

Нагадаємо, вночі 1 листопада в селі на Житомирщині під час пожежі загинули дві жінки. Попередньо, пожежа виникла через порушення правил монтажу димаря.