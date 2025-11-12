14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 21:48

У передмісті Києва пожежа у багатоповерхівці: в квартирі стався вибух

12 листопада 2025, 21:48
У передмісті Києва сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. За попередньою інформацією, займання виникло на верхніх поверхах будинку — на 23 та 24 поверхах. Причини пожежі наразі встановлюються

Про це повідомляє журналіст RegioNews.

Пожежа сталася у ЖК "Вудлайн" с. Новосілки за 2 км від Києва.

Очевидці повідомляють про сильний дим у під’їзді та запах горілого. Деякі мешканці відчували задимлення у квартирах і були змушені залишатися на балконах до прибуття рятувальників. На місце події прибули пожежники, поліція та медики.

Жителів будинку евакуюють, мешканцям радять залишати під’їзд і не користуватися ліфтами. Також рятувальники закликали прибрати автомобілі з-під будинку для забезпечення під’їзду техніки.

Місцеві мешканці повідомляли про задимлення коридорів, падіння обломків з верхніх поверхів та потребу допомоги літнім людям і тваринам, які залишилися в квартирах. Пожежники піднялися на верхні поверхи та почали гасіння.

Станом на вечір 12 листопада інформації про загиблих не надходило.

Нагадаємо, вночі 1 листопада в селі на Житомирщині під час пожежі загинули дві жінки. Попередньо, пожежа виникла через порушення правил монтажу димаря.

Київ пожежа
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
