12 ноября 2025, 18:13

Скандал с генераторами в Киеве: в детсадах жалуются на холод и отсутствие горячей пищи во время блекаутов

12 ноября 2025, 18:13
В столице родители детей сообщают о проблемах с электроснабжением в детских садах — в некоторых заведениях при отключении света не работают генераторы, а детям отказывают в горячих завтраках

Об этом говорится в публикации ТСН.ua, передает RegioNews.

По словам родителей, в ряде детсадов генераторы либо отсутствуют, либо неисправны:

  • в части заведений мощности хватает только на освещение,
  • иногда нет горючего или специалистов, которые могут подключить оборудование,
  • в нескольких садах дети во время тревог остаются в укрытиях без света.

"Пишут воспитатели с самого утра: покормите детей дома, потому что нет света и завтрака не будет", - рассказала одна из мам в соцсетях.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что закупка генераторов – ответственность районных государственных администраций. В столице более 600 детсадов, и финансирование осуществляется из районных бюджетов.

В то же время в Департаменте образования КГГА сообщили, что 677 учебных заведений города, в том числе 292 детсада, обеспечены источниками бесперебойного питания. Часть генераторов Киев получил в рамках сотрудничества с бельгийским агентством по развитию Enabel.

"В случае отключений электроэнергии применяются альтернативные схемы приготовления или подачи пищи, что позволяет обеспечить детей полноценным и безопасным питанием", - заявил заместитель директора департамента Илья Пасько.

В то же время родители отмечают, что на практике генераторы часто не работают или не обеспечивают потребности кухонь, поэтому заведения вынуждены отказываться от горячего питания.

Городские власти обещают выяснить причины сбоев и проверить ситуацию в каждом районе в отдельности.

Напомним, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины без электроснабжения остаются более 27 тысяч потребителей в трех областях.

