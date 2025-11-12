14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 12:50

СБУ предотвратила серию терактов в Киеве

12 ноября 2025, 12:50
фото: hromadske.ua
Служба безопасности предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в украинской столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, взрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.

"Благодаря действиям на опережение СБУ сорвала планы врага и установила личность организатора заказных преступлений. Им оказался житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова заработал на российскую спецслужбу", – сообщили в ведомстве.

В СБУ отмечают, что таким образом РФ планировала распространить панические настроения среди жителей столицы, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

Известно, что российский агент, который должен был совершить теракты, находится на временно оккупированной территории Украины. В настоящее время продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Как сообщалось, в конце октября стражи порядка задержали российского агента, который получил задачу поджечь здание Института национальной памяти в центре Киева. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ Киев теракт агент рф
11 ноября 2025
07 августа 2025
