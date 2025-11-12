СБУ предотвратила серию терактов в Киеве

фото: hromadske.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, взрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.

"Благодаря действиям на опережение СБУ сорвала планы врага и установила личность организатора заказных преступлений. Им оказался житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова заработал на российскую спецслужбу", – сообщили в ведомстве.

В СБУ отмечают, что таким образом РФ планировала распространить панические настроения среди жителей столицы, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

Известно, что российский агент, который должен был совершить теракты, находится на временно оккупированной территории Украины. В настоящее время продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Как сообщалось, в конце октября стражи порядка задержали российского агента, который получил задачу поджечь здание Института национальной памяти в центре Киева. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.