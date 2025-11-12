СБУ запобігла серії терактів у Києві

фото: hromadske.ua

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, російські спецслужби планували замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній із станцій метро в столиці України.

"Завдяки діям на випередження СБУ зірвала плани ворога і встановила особу організатора замовних злочинів. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу", – повідомили у відомстві.

У СБУ зазначають, що таким чином РФ планувала поширити панічні настрої серед мешканців столиці, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Відомо, що російський агент, який мав здійснити теракти, перебуває на тимчасово окупованій території України. Наразі тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня правоохоронці затримали російського агента, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у центрі Києва. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.