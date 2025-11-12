Избили соседа из-за музыки: в Киеве полиция задержала двух нападающих

Фото: Национальная полиция

В Шевченковском районе Киева двое мужчин жестоко избили 39-летнего соседа из-за якобы громкой музыки в его квартире. За совершенное им грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что конфликт произошел в подъезде многоквартирного дома на Берестейском проспекте.

Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения и пришли "выяснять отношения". Жертву госпитализировали с многочисленными травмами.

Полиция задержала 20-летнего жителя Черниговской области, уже судимого за кражу, и 25-летнего жителя Днепропетровской области.

Обеим сообщено о подозрении. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения – содержание под стражей.

