В Ровенской области осудили мужчину, который жестоко избил односельчанина. Все началось со ссоры из-за обвинений в воровстве

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в апреле этого года в селе Почапка. Местного жителя односельчанин обвинил в воровстве. Из-за этого между ними произошла ссора. Хозяин дома отреагировал на обвинение агрессией: он нанес знакомому один удар ножом в живот.

62-летний пострадавший был госпитализирован с ранением брюшной полости. Нападающему сообщили о подозрении и отправили под стражу. Теперь суд избрал ему наказание: 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

