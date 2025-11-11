17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 15:20

В Ровенской области мужчина жестоко избил односельчанина: обвинил в краже и нанес удар ножом

11 ноября 2025, 15:20
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области осудили мужчину, который жестоко избил односельчанина.  Все началось со ссоры из-за обвинений в воровстве 

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в апреле этого года в селе Почапка. Местного жителя односельчанин обвинил в воровстве. Из-за этого между ними произошла ссора. Хозяин дома отреагировал на обвинение агрессией: он нанес знакомому один удар ножом в живот.

62-летний пострадавший был госпитализирован с ранением брюшной полости. Нападающему сообщили о подозрении и отправили под стражу. Теперь суд избрал ему наказание: 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье продолжается расследование резонансного убийства супругов пенсионеров , которое произошло 12 октября в селе Каменское. Полицейские уже установили и задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к этому преступлению. К нему, по предварительным данным, также могут быть причастны еще двое 15-летних юношей.

Избиение суд Черниговская область
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
07 августа 2025
