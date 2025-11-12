Побили сусіда через музику: у Києві поліція затримала двох нападників

Фото: Національна поліція

У Шевченківському районі Києва двоє чоловіків жорстоко побили 39-річного сусіда через нібито гучну музику в його квартирі. За вчинене їм загрожує до 10 років ув'язнення

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що конфлікт стався у під’їзді багатоквартирного будинку на проспекті Берестейському.

Нападники перебували у стані алкогольного сп’яніння та прийшли "з'ясовувати стосунки". Жертву госпіталізували з численними травмами.

Поліція затримала 20-річного мешканця Чернігівської області, який вже мав судимість за крадіжку, та 25-річного жителя Дніпропетровської області.

Обом повідомлено про підозру. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Рівненській області засудили чоловіка, який жорстоко побив односельця. 62-річного потерпілого тоді госпіталізували з пораненням черевної порожнини. Нападнику повідомили про підозру і відправили його під варту. Наразі суд обрав йому покарання – 5 років та 6 місяців позбавлення волі.