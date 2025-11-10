19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2025, 19:42

Мужчина напал на женщину на территории женского монастыря в Белой Церкви

10 ноября 2025, 19:42
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Белой Церкви полиция задержала мужчину, напавшего на женщину на территории женского монастыря

Об этом сообщают в Нацполиции, передает RegioNews.

Сейчас нападающий находится под стражей. Правоохранители сообщают, что он связан с рядом других преступлений, а также проводят проверку по установлению личности пострадавшей женщины.

Полиция напоминает о необходимости осторожности и призывает граждан сообщать о подозрительных лицах.

Как сообщалось, в Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Белая Церковь нападение монастырь
Не понравилось, что маленький ребенок кричал: в Кривом Роге женщина напала на соседку с электрошокером
06 ноября 2025, 10:35
В Киеве мужчина плевал женщинам с детьми в лицо и таскал за волосы: теперь его отправили за решетку
05 ноября 2025, 13:45
Двойное убийство на Ровенщине: погибли женщина и ее брат
04 ноября 2025, 14:48
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Армия РФ продвигается в Запорожской области – Deepstate
10 ноября 2025, 20:31
Киевлянин обворовал эксвоенного на колесном кресле и получил 8 лет заключения
10 ноября 2025, 20:28
Апелляционный суд оставил в силе приговор трем лицам за сексуальное насилие над несовершеннолетней в Закарпатье
10 ноября 2025, 20:07
Россияне прорвали границу в Харьковской области
10 ноября 2025, 19:59
Соцпомощь от мошенников: на Буковине аферисты "нажились" на людях, надеявшихся на помощь от благотворительного фонда
10 ноября 2025, 19:45
Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова оплатить "ПриватБанку" более $3 млрд
10 ноября 2025, 19:22
Отключение света 11 ноября: в Украине будут действовать ограничения из-за последствий российских атак
10 ноября 2025, 19:08
Штрафы за нарушение ПДД для водителей: как проверить и оплатить
10 ноября 2025, 18:59
В Харьковской области аптекарша оказалась агенткой РФ: какой приговор она получила
10 ноября 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »