Мужчина напал на женщину на территории женского монастыря в Белой Церкви

В Белой Церкви полиция задержала мужчину, напавшего на женщину на территории женского монастыря

Об этом сообщают в Нацполиции, передает RegioNews.

Сейчас нападающий находится под стражей. Правоохранители сообщают, что он связан с рядом других преступлений, а также проводят проверку по установлению личности пострадавшей женщины.

Полиция напоминает о необходимости осторожности и призывает граждан сообщать о подозрительных лицах.

