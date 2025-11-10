Мужчина напал на женщину на территории женского монастыря в Белой Церкви
В Белой Церкви полиция задержала мужчину, напавшего на женщину на территории женского монастыря
Об этом сообщают в Нацполиции, передает RegioNews.
Сейчас нападающий находится под стражей. Правоохранители сообщают, что он связан с рядом других преступлений, а также проводят проверку по установлению личности пострадавшей женщины.
Полиция напоминает о необходимости осторожности и призывает граждан сообщать о подозрительных лицах.
Как сообщалось, в Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
