Заместитель генпрокурора Вдовиченко имеет родственные связи с Россией – ЦПК

Заместитель генерального прокурора Украины Мария Вдовиченко, назначенная на должность Русланом Кравченко в июне 2025 года, имеет прямые родственные связи с Россией

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

По данным расследования, родной брат Вдовиченко Александр Левандовский ранее был заместителем военного прокурора в Крыму. После оккупации полуострова в 2014 году перешел на сторону РФ и сейчас работает в военной прокуратуре Центрального военного округа.

Отец Сергей Левандовский имеет бизнес во временно оккупированном Крыму и владеет долей в российской компании ООО "Камелия-Кафа". У него также есть действительный российский паспорт.

Сводный брат, Станислав Роменский , владеет российским паспортом и квартирой элит-класса в Киеве (ЖК "Busov Hill"), которую Вдовиченко арендовала.

Еще один брат также имел российский паспорт.

По данным ЦПК, Вдовиченко регистрировалась под девичьей фамилией Левандовска в Чугуеве Харьковской области. Анализ деклараций показывает, что она пользовалась имуществом и автомобилем семьи, имеющей связи с Россией.

Расследователи подчеркивают, что именно Вдовиченко подписывает процессуальные документы по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, обвиняемого в "содействии России".

Что известно о подозрениях Магамедрасуловым

Дело против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентябра ведут Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора. Впервые их подозрения объявили 21 июля 2025, когда СБУ одновременно провела десятки обысков у работников Национального антикоррупционного бюро.

На следующий день Верховная Рада приняла закон, фактически ограничивающий независимость НАБУ и САП, ссылаясь на якобы влияние России на эти органы. После массовых протестов и критики Запада парламент восстановил полномочия антикоррупционных органов.

Несмотря на это, Магамедрасулов и его 65-летний отец Сентябрь остаются под арестом. Их подозревают в продаже технической конопли представителям экономического сектора России.

СБУ утверждает, что Руслан Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли в Республику Дагестан (РФ), а их незаконное выращивание организовал его отец.

Сами Магамедрасулы не признают вины. Руслан и его защита настаивают, что дела открыты только для давления на НАБУ и дискредитации бюро.

Кроме того, 16 сентября СБУ и ДБР сообщили о новом подозрении Руслану Магамедрасулову. По версии следствия детектив использовал свои связи и служебное влияние для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий.

Также сообщалось, что конфликт между президентом и НАБУ накаляется на фоне расследования пленок Миндича.