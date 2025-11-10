Заступниця генпрокурора Вдовиченко має родинні зв'язки з Росією – ЦПК

Фото: ЦПК

Заступниця генерального прокурора України Марія Вдовиченко, призначена на посаду Русланом Кравченком у червні 2025 року, має прямі родинні зв'язки з Росією

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

За даними розслідування, рідний брат Вдовиченко, Олександр Левандовський, раніше був заступником військового прокурора у Криму. Після окупації півострова у 2014 році перейшов на бік РФ і зараз працює у військовій прокуратурі Центрального військового округу.

Батько, Сергій Левандовський, має бізнес у тимчасово окупованому Криму та володіє часткою в російській компанії ООО "Камелия-Кафа". Він також має дійсний російський паспорт.

Зведений брат, Станіслав Роменськой, володіє російським паспортом і квартирою еліт-класу в Києві (ЖК "Busov Hill"), яку Вдовиченко орендувала.

Ще один брат також мав російський паспорт.

За даними ЦПК, Вдовиченко реєструвалася під дівочим прізвищем Левандовська у Чугуєві Харківської області. Аналіз декларацій показує, що вона користувалася майном та автомобілем родини, яка має зв’язки з Росією.

Розслідувачі підкреслюють, що саме Вдовиченко підписує процесуальні документи у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого звинувачують у "сприянні Росі".

Що відомо про підозри Магамедрасуловим

Справу проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра ведуть Служба безпеки України та Офіс генпрокурора. Вперше їх підозри оголосили 21 липня 2025 року, коли СБУ одночасно провела десятки обшуків у працівників Національного антикорупційного бюро.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон, який фактично обмежував незалежність НАБУ та САП, посилаючись на нібито вплив Росії на ці органи. Після масових протестів та критики Заходу парламент відновив повноваження антикорупційних органів.

Читайте також: Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"

Незважаючи на це, Магамедрасулов та його 65-річний батько Сентябр залишаються під арештом. Їх підозрюють у продажу технічних конопель представникам економічного сектору Росії.

СБУ стверджує, що Руслан Магамедрасулов виступав посередником у продажу партій технічних конопель до Республіки Дагестан (РФ), а їхнє незаконне вирощування організував його батько.

Самі Магамедрасулови не визнають провини. Руслан та його захист наполягають, що справи відкриті лише для тиску на НАБУ та дискредитації бюро.

Крім того, 16 вересня СБУ та ДБР повідомили про нову підозру Руслану Магамедрасулову. За версією слідства, детектив використовував свої зв’язки та службовий вплив для незаконних махінацій із податками українських підприємств.

Також повідомлялося, що конфлікт між президентом та НАБУ загострюється на тлі розслідування плівок Міндіча.