Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Славянский горрайонный суд Донецкой области вынес приговор женщине за государственную измену. В ноябре-декабре прошлого года она общалась в Telegram с сотрудником так называемого командования внутренних войск министерства внутренних дел ДНР. Ему изменница сообщала о дислокации сил обороны Украины на территории города. Известно о минимум четырех случаях.

На суде она не отрицала вины. Также женщина подтвердила, что понимала, что эта информация будет использована против Украины. При этом она заявила, что раскаивается. Известно, что у нее нет официальной работы, и раньше не было проблем с законом.

Суд назначил ей наказание: 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

