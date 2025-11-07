14:10  07 ноября
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07 ноября 2025, 12:47

Судили женщину, которая корректировала удары россиян и "сливала" данные ВСУ

Читайте також українською мовою
Женщину признали виновной в государственной измене. Она передавала данные россиянам

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Славянский горрайонный суд Донецкой области вынес приговор женщине за государственную измену. В ноябре-декабре прошлого года она общалась в Telegram с сотрудником так называемого командования внутренних войск министерства внутренних дел ДНР. Ему изменница сообщала о дислокации сил обороны Украины на территории города. Известно о минимум четырех случаях.

На суде она не отрицала вины. Также женщина подтвердила, что понимала, что эта информация будет использована против Украины. При этом она заявила, что раскаивается. Известно, что у нее нет официальной работы, и раньше не было проблем с законом.

Суд назначил ей наказание: 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

