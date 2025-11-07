11:13  07 листопада
07 листопада 2025, 12:47

У Києві посадовець страхової компанії коригував обстріли по енергооб'єктах

07 листопада 2025, 12:47
Ілюстративне фото
У Києві жінку визнали винною у державній зраді. Вона передавала дані росіянам

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Словʼянський міськрайонний суд Донецької області виніс вирок жінці за державну зраду. У листопаді-грудні минулого року вона спілкувалась у Telegram зі співробітником так званого "командования внутренних войск министерства внутренних дел ДНР". Йому зрадниця повідомляла про дислокацію сил оборони України на території міста. Відомо про щонайменше чотири випадки.

На суді вона не заперечувала провини. Також жінка підтвердила, що розуміла, що ця інформація буде використана проти України. При цьому вона заявила, що розкаюється. Відомо, що вона не має офіційної роботи, і раніше не мала проблем із законом.

Суд призначив їй покарання: 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

31 жовтня 2025
07 серпня 2025
