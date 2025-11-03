Иллюстративное фото

В Харькове назначили наказание мужчине, распространявшему информацию об ВСУ. Сначала у него было условное наказание, но теперь суд решил отменить предыдущий приговор и отправить мужчину в тюрьм

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что в 2023-2024 году житель Ольховатка Купянского района Харьковской области общался в Telegram с дочерью. Она в 2022 году уехала в Россию и проживает в Белгородской области. Он рассказывал ей о размещении украинских военных. Также он посылал гугл-карты и голосовые сообщения.

Отмечается, что пожилой мужчина, и раньше не имел проблем с законом. Поэтому ему поначалу назначили условное наказание. Однако на стадии апелляционного разбирательства мужчина не появлялся в судебные заседания. Поэтому в августе 2025 года его даже объявили в розыск.

Теперь суд решил назначить ему пять лет реального заключения.

