Свободногорский городской суд Днепропетровской области признал местного жителя виновным в готовке к террористическому акту и покушению на изготовление взрывного устройства. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале этого года мужчина получил сообщение в мессенджере. Ему было вознаграждено за изготовление взрывного устройства. Он согласился совершить это и устроить теракт за деньги.

Для этого он уехал в Верховцево. На расстоянии 500 метров вдоль железнодорожного пути в тайнике нашел пакет с компонентами для взрывного устройства. Пакет он довез в Вольногорск (там, где он проживал), и докупил все необходимое.

Кураторша предоставила ему подробный план. 24 февраля мужчина совмещал мобильный телефон с выведенными проводами, взрывчатое вещество, шприц и электроподжиг. Однако по неосторожности произошел взрыв и он пострадал сам. В результате мужчина получил телесные повреждения лица, грудной клетки и обеих кистей.

Он подписал соглашение о признании виновности. Суд присудил ему 6 лет и 1 месяц лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян совершить новый теракт в Харькове. В прифронтовом городе задержан агент ФСБ, который готовил самодельную взрывчатку и собирался ее взорвать.