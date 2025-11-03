16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
03 ноября 2025, 21:35

Совершал теракт по заказу РФ и пострадал сам: на Днепропетровщине судили агента РФ

03 ноября 2025, 21:35
Иллюстративное фото
Свободногорский городской суд Днепропетровской области признал местного жителя виновным в готовке к террористическому акту и покушению на изготовление взрывного устройства. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале этого года мужчина получил сообщение в мессенджере. Ему было вознаграждено за изготовление взрывного устройства. Он согласился совершить это и устроить теракт за деньги.

Для этого он уехал в Верховцево. На расстоянии 500 метров вдоль железнодорожного пути в тайнике нашел пакет с компонентами для взрывного устройства. Пакет он довез в Вольногорск (там, где он проживал), и докупил все необходимое.

Кураторша предоставила ему подробный план. 24 февраля мужчина совмещал мобильный телефон с выведенными проводами, взрывчатое вещество, шприц и электроподжиг. Однако по неосторожности произошел взрыв и он пострадал сам. В результате мужчина получил телесные повреждения лица, грудной клетки и обеих кистей.

Он подписал соглашение о признании виновности. Суд присудил ему 6 лет и 1 месяц лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян совершить новый теракт в Харькове. В прифронтовом городе задержан агент ФСБ, который готовил самодельную взрывчатку и собирался ее взорвать.

