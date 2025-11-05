Фото: СБУ

СБУ задержала в Киевской области еще одного участника агентурной группы ФСБ, разоблаченной весной этого года. Злоумышленники порознь корректировали ракетно-дроновые атаки рашистов по столице Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В мае был задержан первый участник вражеской ячейки, отслеживавший локации Сил обороны для российских обстрелов. Он получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители задержали второго агента группы. Им оказался завербованный ФСБ 49-летний работник местной станции техобслуживания. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

По инструкции российской спецслужбы фигурант собирал информацию о техническом состоянии энергообъектов Киевщины, а затем посылал эти данные куратору вместе с координатами.

Среди приоритетных "целей", которые искал фигурант, были электроподстанции, продолжающие снабжать светом большую часть Киева.

Также агент отслеживал по городу и его окрестностям запасные пункты базирования украинских защитников.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его. У него изъяли телефон с подтверждениями работы на РФ.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян совершить новый теракт в Харькове. В прифронтовом городе задержали агента ФСБ, который готовил самодельную взрывчатку и собирался ее взорвать.