В Киеве объявили победителей кинофестиваля "Молодость"

фото: hromadske

Как передает RegioNews, об этом журналистам проинформировали организаторы фестиваля.

Второй год главную награду кинофестиваля получает украинский фильм. В этом году обладателем гран-при стал дебютный полнометражный фильм Юрия Дуная "Усталые".

Продюсером картины является Филипп Ильенко. Сюжет основан на реальных историях украинских защитников, которые после боевых действий сталкиваются с болезненными последствиями войны.

Как отмечается, лента получила "Скифского оленя" и денежное вознаграждение в размере 5000 долларов.

Напомним, 27 октября в Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость". Нынешняя программа фестиваля включала 158 фильмов из 59 стран в 14 конкурсных и внеконкурсных секциях.