У Києві п’яний 25-річний чоловік викрав авто і врізався в паркан
25-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль біля зарядної станції. Машина була незачинена, тож зловмисник просто сів за кермо та поїхав кататися
Про це повідомили у поліції столиці, передає RegioNews.
Поїздка закінчилася аварією — авто врізалося у паркан. Порушника оперативно затримали правоохоронці.
За викрадення транспортного засобу чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, на Тернопільщині 17-річний підліток викрав незамкнений автомобіль у селі Нараїв. Незабаром він не впорався з керуванням і врізався в дерево, що спричинило пошкодження машини та налякало місцевих мешканців.
