16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
06 листопада 2025, 16:26

У Києві п’яний 25-річний чоловік викрав авто і врізався в паркан

06 листопада 2025, 16:26
25-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль біля зарядної станції. Машина була незачинена, тож зловмисник просто сів за кермо та поїхав кататися

Про це повідомили у поліції столиці, передає RegioNews.

Поїздка закінчилася аварією — авто врізалося у паркан. Порушника оперативно затримали правоохоронці.

За викрадення транспортного засобу чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині 17-річний підліток викрав незамкнений автомобіль у селі Нараїв. Незабаром він не впорався з керуванням і врізався в дерево, що спричинило пошкодження машини та налякало місцевих мешканців.

Київ ДТП
