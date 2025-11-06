У Києві п’яний 25-річний чоловік викрав авто і врізався в паркан

25-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль біля зарядної станції. Машина була незачинена, тож зловмисник просто сів за кермо та поїхав кататися

Про це повідомили у поліції столиці, передає RegioNews.

Поїздка закінчилася аварією — авто врізалося у паркан. Порушника оперативно затримали правоохоронці.

За викрадення транспортного засобу чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині 17-річний підліток викрав незамкнений автомобіль у селі Нараїв. Незабаром він не впорався з керуванням і врізався в дерево, що спричинило пошкодження машини та налякало місцевих мешканців.