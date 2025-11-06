Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Около 19:30 на трассе Киев – Ковель – Яготин столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус.

По предварительной информации полиции, 21-летний житель Закарпатской области, управлявший автомобилем Citroen, не справился с управлением и допустил столкновение с маршрутным автобусом Zaz I-VAN, за рулем которого находился 57-летний житель Коростеня.

В результате аварии травмировался водитель легковушки – его доставили в городскую больницу и госпитализировали в хирургическое отделение. Водитель и пассажиры маршрутного транспорта не пострадали.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения. Следователи устанавливают все причины и детали аварии.

