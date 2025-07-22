В Тернопольской области 17-летний парень угнал авто и въехал в дерево

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За совершенное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К сотрудникам отдела полиции города Бережаны поступило сообщение от жителя села Нараев о том, что у него угнали автомобиль. Транспортное средство он оставил возле магазина и забыл закрыть.

Впоследствии правоохранители обнаружили транспортное средство в поврежденном состоянии в одном из сел общины. К угону авто и ДТП оказался причастен 17-летний житель Львовской области.

По словам парня, он хотел прокатиться, однако не справился с управлением и въехал в дерево.

Напомним, в Тернопольской области автомобиль сбил мать с ребенком.