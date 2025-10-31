16:12  31 октября
Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 15:39

На ремонте метро в Киеве обнаружили хищение 2,7 млн ​​грн: подозревают директора стройкомпании

31 октября 2025, 15:39
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Полиция сообщила о подозрении директору строительной компании из-за завышения стоимости работ по ремонту электролиний метрополитена

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Предприниматель вместо дорогого импортного кабеля использовал более дешевый аналог и внес поддельные данные в отчетность, что привело к убыткам бюджета столицы более 2,7 млн ​​грн.

По данным следствия, директор отвечал за капитальный ремонт кабельных линий внешнего электроснабжения Сырецко-Печерской линии метрополитена. Проект финансировался из городского бюджета, а общая его стоимость превышала 7 млн. грн.

Директор стройфирмы получил подозрение

Проверка документов показала, что фактическая закупка материалов отличалась от договора. Использование более дешевого кабеля и поддельные отчеты позволили искусственно завысить сумму выполненных работ и присвоить средства города.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства и проверяет возможную причастность других должностных лиц. Процессуальное руководство осуществляет столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, Киевский метрополитен оказался среди лидеров по уровню убыточности среди украинских подземок. По подсчетам журналистов, только за первое полугодие 2025 года потери превысили 2,59 млрд грн, что явилось рекордным показателем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
метро Киев расследование присвоение ремонт растрата средства
В Киеве разоблачили 21-летнюю девушку, которая торговала наркотиками
31 октября 2025, 14:15
Кабмин вернул Министерству культуры старое название
31 октября 2025, 13:52
В Киеве липовые деревья покрылись тысячами клопов: стоит ли волноваться жителям
31 октября 2025, 12:51
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На Полтавщине мужчина ударил сожительницу во время ссоры: она не выжила
31 октября 2025, 17:25
Переписывалась с дядей из "ДНР": в Днепре судили агентку РФ, которая "сливала" данные ВСУ
31 октября 2025, 16:55
Стало известно, сколько украинских потребителей уже подключено к теплоснабжению
31 октября 2025, 16:44
Скандальному военкому Одесщины Борисову назначили 20 млн грн залога
31 октября 2025, 16:29
Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
31 октября 2025, 16:12
На Волыни пограничники перекрыли канал переправки лиц в ЕС
31 октября 2025, 15:59
"У меня есть на что потратить льготное место": в Днепре водитель маршрутки унизил военного
31 октября 2025, 15:45
В Николаевской области осужденный мошенник обманул фермеров на 100 тыс. грн
31 октября 2025, 15:43
В следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию
31 октября 2025, 15:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Все блоги »