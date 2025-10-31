Фото: пресс-служба полиции

Полиция сообщила о подозрении директору строительной компании из-за завышения стоимости работ по ремонту электролиний метрополитена

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Предприниматель вместо дорогого импортного кабеля использовал более дешевый аналог и внес поддельные данные в отчетность, что привело к убыткам бюджета столицы более 2,7 млн ​​грн.

По данным следствия, директор отвечал за капитальный ремонт кабельных линий внешнего электроснабжения Сырецко-Печерской линии метрополитена. Проект финансировался из городского бюджета, а общая его стоимость превышала 7 млн. грн.

Директор стройфирмы получил подозрение

Проверка документов показала, что фактическая закупка материалов отличалась от договора. Использование более дешевого кабеля и поддельные отчеты позволили искусственно завысить сумму выполненных работ и присвоить средства города.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства и проверяет возможную причастность других должностных лиц. Процессуальное руководство осуществляет столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, Киевский метрополитен оказался среди лидеров по уровню убыточности среди украинских подземок. По подсчетам журналистов, только за первое полугодие 2025 года потери превысили 2,59 млрд грн, что явилось рекордным показателем.