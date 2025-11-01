В Киеве мужчину осудили за грабеж в сквере на Соломенке
Столичный суд осудил 25-летнего ранее судимого киевлянина за ограбление супружеской пары в сквере Соломенского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Инцидент произошел в июле 2024: злоумышленник несколько раз ударил мужчину и забрал у него мобильный телефон и кошелек с деньгами. Полицейские установили нападающего и изъяли у него телефон потерпевшего.
После задержания фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Обвинительный акт направили в суд, который признал мужчину виновным и назначил наказание – 7 лет заключения.
