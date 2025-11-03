08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
08:16  03 листопада
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
08:11  03 листопада
На Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 09:40

Зірвав золотий ланцюжок із пенсіонера: у Києві судитимуть грабіжника

03 листопада 2025, 09:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві на лаву підсудних сяде 31-річний киянин, який пограбував 65-річного чоловіка просто посеред вулиці. Зловмисник зірвав із шиї перехожого золотий ланцюжок із хрестиком вартістю майже 100 тисяч гривень

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався у вересні цього року.

Пенсіонер звернувся до Деснянського управління поліції із заявою про пограбування. Уже за кілька годин оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу затримали нападника неподалік від місця злочину.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що безробітний місцевий мешканець побачив на шиї перехожого дорогу прикрасу, підійшов до нього та раптово зірвав ланцюжок, після чого намагався втекти.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину. Фігурант був двічі судимий за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Загалом він провів за ґратами 11 років. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд підозра Київ крадіжка поліція грабіж злодій
У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері на Солом'янці
01 листопада 2025, 12:52
На ремонті метро в Києві виявили розкрадання 2,7 млн грн: підозрюють директора будкомпанії
31 жовтня 2025, 15:39
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Писав дочці в РФ: на Харківщині чоловік "зливав" дані українських військових
03 листопада 2025, 11:45
Росіяни обстріляли Берислав: зафіксовані п’ять "прильотів"
03 листопада 2025, 11:33
За час війни в Україні загинули 116 журналістів, 26 – у полоні РФ
03 листопада 2025, 11:24
Укрзалізниця і майбутні війни популістів-патерналістів
03 листопада 2025, 11:16
У Кривому Розі судили чоловіка, який допомагав влаштувати теракт
03 листопада 2025, 11:05
ДБР передало до суду справу проти нардепа за держзраду та шахрайство
03 листопада 2025, 10:56
Смертельна ДТП на Київщині: загинули водій та пасажир мотоцикла
03 листопада 2025, 10:52
На кордоні з Польщею запрацювала нова біометрична система: можливі черги
03 листопада 2025, 10:43
Аналітики фіксують просування окупантів на Запоріжжі та Донеччині
03 листопада 2025, 10:34
Нічна атака на Миколаїв: рятувальники показали, як гасили масштабну пожежу
03 листопада 2025, 10:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »