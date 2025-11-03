Зірвав золотий ланцюжок із пенсіонера: у Києві судитимуть грабіжника

Фото: Національна поліція

У Києві на лаву підсудних сяде 31-річний киянин, який пограбував 65-річного чоловіка просто посеред вулиці. Зловмисник зірвав із шиї перехожого золотий ланцюжок із хрестиком вартістю майже 100 тисяч гривень

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався у вересні цього року.

Пенсіонер звернувся до Деснянського управління поліції із заявою про пограбування. Уже за кілька годин оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу затримали нападника неподалік від місця злочину.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що безробітний місцевий мешканець побачив на шиї перехожого дорогу прикрасу, підійшов до нього та раптово зірвав ланцюжок, після чого намагався втекти.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину. Фігурант був двічі судимий за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Загалом він провів за ґратами 11 років. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.