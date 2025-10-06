12:44  06 октября
06 октября 2025, 12:11

В Тернопольской области будут судить должностных лиц коммунального предприятия, которые растратили 200 тыс. грн

06 октября 2025, 12:11
фото: Национальная полиция
Правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении должностных лиц одного из коммунальных предприятий города Кременец. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что директор коммунального предприятия по предварительному сговору с главным бухгалтером в декабре 2023 года организовали схему растраты бюджетных средств, выделенных на благоустройство и содержание дорог общества.

"Должностные лица заключали фиктивные договоры с подрядными организациями на услуги по уборке снега. В дальнейшем они подписывали акты с ложными сведениями о якобы выполненных работах, хотя фактически никаких услуг на указанных участках не осуществлялось", – говорится в сообщении.

На основании этих документов со счетов предприятия незаконно было перечислено 200 тысяч гривен бюджетных средств.

Кроме растраты имущества, должностным лицам инкриминируется и служебный подлог – составление и выдача заведомо ложных официальных документов.

Напомним, в конце сентября в Тернопольской области разоблачили подпольное производство табака. В результате обысков было изъято более 11 тонн продукции.

