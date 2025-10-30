12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 13:11

Фарба та канцтовари по завищених цінах: у Києві чиновниця і підприємець розтратили понад 500 тис. грн

30 жовтня 2025, 13:11
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

Повідомлено про підозру працівниці управління освіти Дніпровського району та підприємцю через розтрату понад 500 тисяч гривень під час закупівель для шкіл

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовиця відповідала за організацію тендерів і укладення угод з постачальниками.

Встановлено, що чиновниця, діючи у змові з підприємцем, підготувала умови тендеру під конкретного учасника. Підприємець використав підроблені документи, став переможцем закупівлі та постачав фарбу для освітніх закладів за ціною на 360 тисяч гривень вищою за ринкову.

Фігурантами стали чиновниця та підприємець

Крім того, посадовиця не перевірила ринкову вартість канцелярських товарів, через що управління освіти переплатило ще близько 180 тисяч гривень. Загальна сума збитків від двох закупівель перевищила півмільйона гривень.

Наразі прокуратура здійснює подальші процесуальні дії щодо фігурантів справи та готує матеріали для судового розгляду. Розслідування триває, а посадовиця та підприємець можуть постати перед судом за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за розтрату майна та службові зловживання.

Нагадаємо, на Тернопільщині посадові особи комунального підприємства розтратили 200 тис. грн. Наразі досудове розслідування завершено, а справу передано до суду для розгляду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Дніпровський район розтрата закупівля школи підозра прокуратура
Сімом українцям оголосили підозри через втягнення дітей у російську "Юнармію"
30 жовтня 2025, 11:41
В Одесі жінка зірвала державний прапор та викинула його у смітник: їй світить ув'язнення
30 жовтня 2025, 10:56
"Прогнозувати важко": у КМДА пояснили, як пройде у Києві цьогорічний опалювальний сезон
29 жовтня 2025, 20:40
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Три роки, сотні проєктів, понад мільярд гривень: план розвитку Харківщини
30 жовтня 2025, 13:40
Службу відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області очолив Олексій Іщенко
30 жовтня 2025, 13:32
В Україні створили власний штучний інтелект
30 жовтня 2025, 13:29
У Харкові учасник захоплення ОДА у 2014 році готував теракт на замовлення росіян
30 жовтня 2025, 13:28
На Вінниччині померла 7-річна дитина, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу
30 жовтня 2025, 13:20
На Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину
30 жовтня 2025, 13:09
Вакансії тижня у Харківській області: кого шукають і які зарплати пропонують
30 жовтня 2025, 12:59
Сирський прокоментував нібито блокаду українських військ у Покровську та Куп'янську
30 жовтня 2025, 12:59
Росіяни атакували FPV-дроном громаду на Запоріжжі: є поранений
30 жовтня 2025, 12:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »