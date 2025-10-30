Фото: Київська міська прокуратура

Повідомлено про підозру працівниці управління освіти Дніпровського району та підприємцю через розтрату понад 500 тисяч гривень під час закупівель для шкіл

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовиця відповідала за організацію тендерів і укладення угод з постачальниками.

Встановлено, що чиновниця, діючи у змові з підприємцем, підготувала умови тендеру під конкретного учасника. Підприємець використав підроблені документи, став переможцем закупівлі та постачав фарбу для освітніх закладів за ціною на 360 тисяч гривень вищою за ринкову.

Фігурантами стали чиновниця та підприємець

Крім того, посадовиця не перевірила ринкову вартість канцелярських товарів, через що управління освіти переплатило ще близько 180 тисяч гривень. Загальна сума збитків від двох закупівель перевищила півмільйона гривень.

Наразі прокуратура здійснює подальші процесуальні дії щодо фігурантів справи та готує матеріали для судового розгляду. Розслідування триває, а посадовиця та підприємець можуть постати перед судом за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за розтрату майна та службові зловживання.

