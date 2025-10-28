В столице мужчина поджег военные авто по указанию РФ: ему светит до 10 лет

Фото: Национальная полиция

В Киеве завершили досудебное расследование в отношении 34-летнего уроженца Симферополя, который по заданию российских спецслужб поджег два военных автомобиля в Шевченковском районе столицы

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

В 2014 году после аннексии Крыма правонарушитель остался жить на временно оккупированной территории и получил российский паспорт.

В 2021 году он переехал в Киев и вступил в ряды территориальной обороны. После самовольного ухода он начал сотрудничество с куратором из РФ, который пообещал ему деньги за уничтожение военных автомобилей.

Следовательно, делец приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и поджег два военных: Isuzu Trooper и Ford, которые были припаркованы на улицах.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. На время следствия подозреваемый находился под стражей.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве судили мужчину, который по заказу поджигал автомобили военных. Это он делал для получения денежного вознаграждения. Известно о минимум двух случаях, которые произошли 2 и 3 января 2025 года.