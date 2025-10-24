Иллюстративное фото

В Николаеве судили мужчину, который по заказу поджигал автомобили военных. Это он делал для получения денежного вознаграждения

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно о минимум двух случаях, которые произошли 2 и 3 января 2025 года. Обвиняемый вечером замечал на улице автомобили с признаками принадлежности к ВСУ. Сначала он снял авто на видео и согласовал все с куратором. Затем был совершен поджог. В результате две машины сгорели полностью.

Поджигателем оказался 18-летний парень. Он был задержан после того, как 5 января он устроил поджог здания районного суда в Николаеве. Тогда он разбил окно молоком и залил в помещение легковоспламеняющееся вещество и положил внутрь пакет с другими воспламеняющимися средствами и черкнул зажигалкой. За это он должен был выручить 2 тысячи долларов США.

Суд присудил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет.

Ранее сообщалось, в Киевской области завершился суд над мужчиной, который поджигал железнодорожное оборудование по указанию куратора. Его действия стали частью масштабной диверсионной схемы.