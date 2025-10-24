14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 14:35

В Николаеве судили мужчину, который поджигал авто военных

24 октября 2025, 14:35
Иллюстративное фото
В Николаеве судили мужчину, который по заказу поджигал автомобили военных. Это он делал для получения денежного вознаграждения

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно о минимум двух случаях, которые произошли 2 и 3 января 2025 года. Обвиняемый вечером замечал на улице автомобили с признаками принадлежности к ВСУ. Сначала он снял авто на видео и согласовал все с куратором. Затем был совершен поджог. В результате две машины сгорели полностью.

Поджигателем оказался 18-летний парень. Он был задержан после того, как 5 января он устроил поджог здания районного суда в Николаеве. Тогда он разбил окно молоком и залил в помещение легковоспламеняющееся вещество и положил внутрь пакет с другими воспламеняющимися средствами и черкнул зажигалкой. За это он должен был выручить 2 тысячи долларов США.

Суд присудил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет.

Ранее сообщалось, в Киевской области завершился суд над мужчиной, который поджигал железнодорожное оборудование по указанию куратора. Его действия стали частью масштабной диверсионной схемы.

24 октября 2025, 16:22
