У столиці чоловік підпалив військові авто за вказівкою РФ: йому світить до 10 років

Фото: Національна поліція

У Києві завершили досудове розслідування щодо 34-річного уродженця Сімферополя, який за завданням російських спецслужб підпалив два військові автомобілі у Шевченківському районі столиці

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що у 2014 році після анексії Криму правопорушник залишився жити на тимчасово окупованій території та отримав російський паспорт.

У 2021 році він переїхав до Києва та вступив до лав територіальної оборони. Після самовільного залишення служби він розпочав співпрацю з куратором з РФ, який пообіцяв йому гроші за знищення військових автомобілів.

Відтак ділок придбав легкозаймисту рідину та підпалив два військові: Isuzu Trooper та Ford, які були припарковані на вулицях.

Зловмиснику повідомили про підозру. На час слідства підозрюваний перебував під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві судили чоловіка, який на замовлення підпалював автівки військових. Це він робив для отримання грошової винагороди. Відомо про щонайменше два випадки, які стались 2 і 3 січня 2025 року.