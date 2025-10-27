Российская атака на Киев: количество пострадавших выросло до 33

Фото: ГСЧС Киева

До 33 человек увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки российских войск на Киев

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, восемь человек, в том числе трое детей, госпитализированы. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов, автомобили и инфраструктурные объекты.

По информации ГСЧС, по состоянию на сегодняшний день работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов в Деснянском районе завершены. Самая сложная ситуация была именно там, где один из "шахедов" попал в девятиэтажный дом, повредив межэтажное перекрытие.

Напомним, в ночь на 26 октября оккупанты атаковали Киев. Известно, что в результате вражеского удара по столице погибли три человека, пострадали более 30 человек.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время ночной атаки на Киев погибли мать 46 лет и 19-летняя дочь.

Момент атаки БпЛА на киевскую многоэтажку попал на видео.