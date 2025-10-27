Фото: ОВА

В воскресенье, 26 октября, около 20.40 российские военные атаковали беспилотниками Запорожский район. Нанесли не менее 5 ударов по поселку Новониколаевка

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела без света остались более 1700 абонентов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Повреждены три частных дома, спортивная школа, хозяйственные постройки.

Возникли возгорания на территории домов и в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы. Спасатели ликвидировали пожары.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, 26 октября в Сумском районе российские войска ударили беспилотником по рейсовому микроавтобусу. Есть погибший и раненые.