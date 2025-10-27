07:19  27 жовтня
Російська атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 33
07:58  27 жовтня
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
07:45  27 жовтня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: мікроавтобус з'їхав у кювет
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 07:19

Російська атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 33

27 жовтня 2025, 07:19
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

До 33 осіб збільшилася кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських військ на Київ

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, вісім людей, серед них троє дітей, госпіталізовані. Решта постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

Унаслідок падіння уламків пошкоджено кілька житлових будинків, автомобілі та інфраструктурні об'єкти.

За інформацією ДСНС, станом на сьогодні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі завершено. Найскладніша складна ситуація була саме там, де один із "шахедів" влучив у дев'ятиповерховий будинок, пошкодивши міжповерхове перекриття.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня окупанти атакували Київ. Відомо, що в результаті ворожого удару по столиці загинули троє людей, постраждали понад 30 осіб.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час нічної атаки на Київ загинули мати 46 років і 19-річна донька.

Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ діти лікарня атака постраждалі російська армія
Росіяни завдали 5 ударів по Запорізькому району: що відомо про наслідки
27 жовтня 2025, 07:08
Російська атака на Сумщині: безпілотник влучив у мікроавтобус із людьми
27 жовтня 2025, 06:57
КАБ у Кривому Розі збила ППО: одна людина отримала травми
26 жовтня 2025, 17:59
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Екстрені відключення в Україні: які області залишилися без світла
27 жовтня 2025, 09:24
Сили ППО знешкодили 66 із 100 російських дронів: є влучання на 9 локаціях
27 жовтня 2025, 09:05
В окупованому Криму заарештували українського біолога: в чому його звинувачують
27 жовтня 2025, 08:58
На Львівщині перекинувся BMW: постраждали чотири людини
27 жовтня 2025, 08:56
Росіяни вдарили по Сумщині: частина громади залишилася без світла
27 жовтня 2025, 08:50
У Дніпрі на пішохідному переході авто збило 15-річну дівчину
27 жовтня 2025, 08:40
Загинув чоловік, серед 15 поранених – діти: поліція про наслідки обстрілів Сумщини
27 жовтня 2025, 08:25
На Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину та поранив чоловіка
27 жовтня 2025, 08:22
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
27 жовтня 2025, 08:11
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
27 жовтня 2025, 07:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »