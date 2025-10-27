Російська атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 33

Фото: ДСНС Києва

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, вісім людей, серед них троє дітей, госпіталізовані. Решта постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

Унаслідок падіння уламків пошкоджено кілька житлових будинків, автомобілі та інфраструктурні об'єкти.

За інформацією ДСНС, станом на сьогодні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі завершено. Найскладніша складна ситуація була саме там, де один із "шахедів" влучив у дев'ятиповерховий будинок, пошкодивши міжповерхове перекриття.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня окупанти атакували Київ. Відомо, що в результаті ворожого удару по столиці загинули троє людей, постраждали понад 30 осіб.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час нічної атаки на Київ загинули мати 46 років і 19-річна донька.

Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео.