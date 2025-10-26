Российские БпЛА били по жилым кварталам Киева: трое погибших и 29 раненых

Фото: ГСЧС Киева

Этой ночью оккупанты снова совершили атаку на Киев. В результате вражеского удара по столице погибли три человека, пострадали 29 человек, среди которых семеро детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в больницах города находятся 7 пострадавших, в том числе двое детей. Другие получают лечение амбулаторно.

В Деснянском районе один из беспилотников спровоцировал пожар в девятиэтажном жилом доме – спасатели эвакуировали 13 жителей с верхних этажей.

Еще один дрон попал в шестнадцатиэтажку: с первого по девятый этаж выбило окна.

Также сообщалось о попадании в многоэтажку в Оболонском районе, однако пожары там не обнаружили.

К ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и более 20 единиц техники.

Напомним, в ночь на 25 октября россияне также атаковали Киев. В результате – погибли два человека и более десяти человек получили ранения. Зафиксированы разрушения в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах столицы.