Ночная атака на Киев: погибли 46-летняя мать и 19-летняя дочь

Фото: ГСЧС Киева

Мать 46 лет и 19-летняя дочь погибли во время ночной атаки на Киев, одно тело остается неидентифицированным. Ранения получили 29 человек, среди которых семеро детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Вторую ночь подряд столица испытала прицельные удары российских БПЛА по жилым кварталам. Тактика врага – террор, цель – боль и страдание гражданских", – отметил он.

По словам Клименко, в Деснянском районе продолжаются аварийно-спасательные работы.

На местах поражений работает более 100 спасателей и полицейских, задействованы десятки единиц инженерной техники. Ликвидируют последствия попаданий в девятиэтажку и шестнадцатиэтажное здание, разбирают аварийные конструкции и проверяют устойчивость сооружений. На двух локациях продолжается разбор завалов после предварительной атаки.

Психологи ГСЧС и полиции оказывают помощь пострадавшим на месте. Около 150 человек уже получили психологическую поддержку. Развернуты штабы полиции и спасателей для приема заявлений и консультаций.

Напомним, этой ночью оккупанты снова совершили атаку на Киев. В результате вражеского удара по столице погибли три человека, пострадали 29 человек, среди которых семеро детей.

Момент атаки БПЛА на киевскую многоэтажку попал на видео.