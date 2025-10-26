18:20  26 октября
26 октября 2025, 17:59

КАБ в Кривом Роге сбила ПВО: один человек получил травмы

26 октября 2025, 17:59
Иллюстративное фото: из открытых источников
В воскресенье днем российские оккупанты атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине управляемой авиационной бомбой (КАБ)

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, КАБ был уничтожен силами противовоздушной обороны, однако обломки повредили промышленное предприятие. Пожар уже ликвидирован.

В результате инцидента один человек получил легкие травмы. Вилкул уточнил, что ситуация в городе контролируемая, пострадавшая получает медицинскую помощь.

Местные власти призывают жителей оставаться бдительными и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, в Кривом Роге сегодня, 26 октября, раздался мощный взрыв. По сообщению Воздушных Сил ВСУ, он произошел после предупреждения о движении управляемой авиабомбы в направлении города с юго-востока.

