Российская атака на Сумщине: беспилотник попал в микроавтобус с людьми

Фото: Сумская ОВА

В Сумском районе российские войска ударили беспилотником по рейсовому микроавтобусу. Есть погибший и раненые

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара погиб 69-летний мужчина, еще 13 человек получили ранения – десять женщин, один мужчина и двое детей в возрасте 15 и 8 лет.

Двое пострадавших, среди них ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

Григоров отметил, что инцидент произошел на участке дороги, который враг неоднократно атаковал дронами. Сейчас там действуют ограничения, а для пассажирского транспорта определены резервные, более безопасные маршруты.

Чиновник призвал граждан не игнорировать требования безопасности, поскольку это может стоить жизни.

Как известно, россияне целенаправленно атакуют мирное население. С начала октября на Сумщине в результате российских атак погибли пятеро мирных жителей, еще 44 человека получили ранения, среди них – дети.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками железнодорожную станцию в Сумской громаде. В результате удара пострадали двое работников.