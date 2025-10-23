09:26  23 жовтня
23 жовтня 2025, 13:48

Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко

23 жовтня 2025, 13:48
Фото: КМДА
Столиця готується до четвертого опалювального періоду в умовах воєнного стану, спираючись на досвід минулих непростих років

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону", – сказав він.

За словами Кличка, місто ремонтувало найзношеніші та пошкоджені ділянки тепломереж, проводило гідравлічні випробування, ремонтувало та оснащувало котельні, збільшувало запас незалежних джерел живлення та мобільних котелень.

Також впроваджувалася програма енергостійкості житлових будинків, а захист енергооб’єктів посилювався відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.

Мер наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.

Він зазначив, що критична ситуація вже склалася в низці міст країни, зокрема в Чернігові, Славутичі, Сумській області та інших населених пунктах.

"Ситуація дуже складна… І зараз час не політичних заяв, а швидких та ефективних дій, виходячи з нових обставин", – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, фахівці попереджають, що цьогорічна зима може стати однією з найскладніших через цілеспрямовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі України. Найімовірніший сценарій передбачає графік "4 на 2": чотири години без світла, дві – зі світлом.

