В Киеве 7 пострадавших после ночной атаки россиян: 5 госпитализированы
В столице в результате вражеской атаки этой ночью пострадали семь человек. Пятеро госпитализированы, двое будут лечиться амбулаторно
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, в Подольском районе обломки БпЛА упали на крышу жилого дома, а еще по одному адресу – вблизи жилого дома.
Глава КГВА Тимур Ткаченко добавил, что в Деснянском районе поврежден многоквартирный дом.
Предварительно сообщается, что пожара нет, а жители не пострадали.
На местах работают экстренные службы, детали уточняются.
Напомним, в столице 22 октября около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, двигающихся в направлении Киева с севера. Впоследствии появилась информация о взрывах.
