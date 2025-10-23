Під час нічної атаки в Києві під удар потрапила синагога

Скриншот із відео

Під час нічної атаки Росії в Подільському районі Києва постраждали будівля синагоги та житловий будинок поруч

Про це повідомив RegioNews з посиланням на заяву головного рабина України Моше Асмана.

Головний рабин показав наслідки удару, зазначивши, що влучання сталося неподалік місця, де зазвичай збираються люди на молитву.

Нагадаємо, у столиці внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали семеро людей. П'ятеро отримали травми, що потребували госпіталізації, двоє лікуватимуться амбулаторно.

Згодом у ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки. Рятувальники також показали масштаби завданої шкоди в різних частинах міста.