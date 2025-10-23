В Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
Сегодня, 23 октября, в Киеве проводят в последний путь украинского музыканта и лидера группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко
Об этом пишет издание OBOZ.UA, передает RegioNews.
Прощальная церемония началась в 9:00 в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины
В Доме кино установили гроб с телом музыканта, чтобы поклонники, родные и друзья могли попрощаться. Помещение наполнено композициями группы Green Grey на украинском языке.
Андрея будут хоронить в его любимой кепке, в которой он часто выходил на сцену.
Проститься с музыкантом собрались десятки людей, среди которых поклонники, коллеги и друзья. Они приносят цветы, чтобы выразить свое уважение и почтить его память.
Церемония прощания продлится до 11:30, и каждый желающий может выразить уважение выдающемуся художнику.
Справка: Андрей Яценко (Дизель) – украинский рок-музыкант, гитарист, композитор и общественный деятель.
Родился 25 декабря 1969 в Киеве. Основатель культовой группы Green Grey, сочетавший рок, фанк и хип-хоп. Активно поддерживал проевропейские ценности.
В 2022 году во время полномасштабного вторжения России в Украину он выставил все свое имущество на аукцион в поддержку Вооруженных Сил Украины и вступил в территориальную оборону. Он отмечал, что война изменила его мировоззрение, и многие его песни были переведены на украинский язык.
Напомним, артист скончался 20 октября в возрасте 55 лет. Об этом стало известно из записи на его странице в соцсети. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.