В Киеве прощаются с лидером группы Green Grey

Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 октября, в Киеве проводят в последний путь украинского музыканта и лидера группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко

Об этом пишет издание OBOZ.UA, передает RegioNews.

Прощальная церемония началась в 9:00 в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины

В Доме кино установили гроб с телом музыканта, чтобы поклонники, родные и друзья могли попрощаться. Помещение наполнено композициями группы Green Grey на украинском языке.

Андрея будут хоронить в его любимой кепке, в которой он часто выходил на сцену.

Проститься с музыкантом собрались десятки людей, среди которых поклонники, коллеги и друзья. Они приносят цветы, чтобы выразить свое уважение и почтить его память.

Церемония прощания продлится до 11:30, и каждый желающий может выразить уважение выдающемуся художнику.

Справка: Андрей Яценко (Дизель) – украинский рок-музыкант, гитарист, композитор и общественный деятель.

Родился 25 декабря 1969 в Киеве. Основатель культовой группы Green Grey, сочетавший рок, фанк и хип-хоп. Активно поддерживал проевропейские ценности.

В 2022 году во время полномасштабного вторжения России в Украину он выставил все свое имущество на аукцион в поддержку Вооруженных Сил Украины и вступил в территориальную оборону. Он отмечал, что война изменила его мировоззрение, и многие его песни были переведены на украинский язык.

Напомним, артист скончался 20 октября в возрасте 55 лет. Об этом стало известно из записи на его странице в соцсети. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.