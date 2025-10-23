09:26  23 жовтня
23 жовтня 2025, 09:52

У Києві прощаються із лідером гурту Green Grey

23 жовтня 2025, 09:52
Фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 23 жовтня, у Києві проводять в останню путь українського музиканта та лідера гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка

Про це пише видання OBOZ.UA, передає RegioNews.

Прощальна церемонія розпочалася о 9:00 в Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України

У Будинку кіно встановили труну з тілом музиканта, щоб шанувальники, рідні та друзі могли попрощатися. Приміщення наповнене композиціями гурту Green Grey українською мовою.

Андрія ховатимуть у його улюбленій кепці, у якій він часто виходив на сцену.

Попрощатися з музикантом зібралися десятки людей, серед яких шанувальники, колеги та друзі. Вони приносять квіти, щоб висловити свою повагу та вшанувати його пам'ять.

Церемонія прощання триватиме до 11:30, і кожен охочий може висловити шану видатному митцеві.

Довідка: Андрій Яценко (Дизель) – український рок-музикант, гітарист, композитор і громадський діяч.

Народився 25 грудня 1969 року в Києві. Засновник культового гурту Green Grey, який поєднував рок, фанк і хіп-хоп.Активно підтримував проєвропейські цінності.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він виставив усе своє майно на аукціон на підтримку Збройних Сил України і вступив до територіальної оборони. Він наголошував, що війна змінила його світогляд, і багато його пісень були перекладені українською мовою.

Нагадаємо, артист помер 20 жовтня у віці 55 років. Про це стало відомо з запису на його сторінці в соцмережі. Причиною його смерті стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.

