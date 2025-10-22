13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 16:29

Экскеровщику "Молодого театра" и режиссеру Билоусу, обвиняемому в сексуальном насилии, избрали меру пресечения: что решил суд

22 октября 2025, 16:29
фото: kyivpost.com
Печерский районный суд 22 октября Киев избрал меру пресечения режиссеру Андрею Билоусу, которого обвиняют в сексуальном насилии над студентками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Как отмечается, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря.

Прокуратура требовала для режиссера именно содержание под стражей. Суд ходатайство удовлетворил. Белоус решение суда не комментировал, а из зала его вывел конвой.

Как сообщалось, эксруководитель "Молодого театра" и преподаватель университета имени Карпенко-Карого Андрей Билоус сообщены о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе несовершеннолетних. По данным следствия, Белоус создавал атмосферу устрашения, обесценивал и унижал студенток, которые отказывались от его притязаний, лишал их участия в спектаклях и ставил под угрозу их обучение.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
