Экскеровщику "Молодого театра" и режиссеру Билоусу, обвиняемому в сексуальном насилии, избрали меру пресечения: что решил суд

фото: kyivpost.com

Печерский районный суд 22 октября Киев избрал меру пресечения режиссеру Андрею Билоусу, которого обвиняют в сексуальном насилии над студентками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Как отмечается, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря.

Прокуратура требовала для режиссера именно содержание под стражей. Суд ходатайство удовлетворил. Белоус решение суда не комментировал, а из зала его вывел конвой.

Как сообщалось, эксруководитель "Молодого театра" и преподаватель университета имени Карпенко-Карого Андрей Билоус сообщены о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе несовершеннолетних. По данным следствия, Белоус создавал атмосферу устрашения, обесценивал и унижал студенток, которые отказывались от его притязаний, лишал их участия в спектаклях и ставил под угрозу их обучение.