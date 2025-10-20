15:59  20 октября
20 октября 2025, 16:30

Участник группы Green Grey ушел из жизни

20 октября 2025, 16:30
Фото из открытых источников
Участник известной украинской рок-группы умер. Об этом стало известно из его соцсетей

На странице артиста в Facebook была опубликована фотография с черной лентой, передает RegioNews.

Таким образом, на странице музыканта сообщили о его смерти. Андрею Яценко было всего 55 лет. При этом никакой информации о причинах смерти нет. В комментариях поклонники группы массово пишут, что это могут поверить в это известие.

Следует отметить, что только через 10 дней должен был начаться тур группы "Под дождем".

Напомним, что Андрей Яценко (известный также как Дизель) был основателем и лидером рок-группы Green Grey. Он отмечал, что музыканты не должны быть в стороне от того, чем живет страна. Во время полномасштабной войны группа перезаписывала известные хиты на украинском языке, а также проводили благотворительные концерты для собрания для ВСУ.

