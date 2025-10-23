09:26  23 жовтня
У Києві ворожий "шахед" застряг у балконі багатоповерхівки
08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
00:30  23 жовтня
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23 жовтня 2025, 08:44

Пожежі та пошкодження у Києві: рятувальники показали наслідки нічної атаки

23 жовтня 2025, 08:44
Фото: ДСНС Києва
Після нічної атаки на Київ пожежі були оперативно ліквідовані. Рятувальники також показали масштаби завданої шкоди в різних частинах міста

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в Подільському районі горіла квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки та кілька автомобілів у дворі. Надзвичайники евакуювали мешканців.

Частково зруйновано покрівлю та дві квартири на 8 поверсі іншої багатоповерхівки.

Пошкоджено фасад і скління вікон одного з дитячих садочків. Ліквідовано пожежі у складських будівлях та загоряння двох автомобілів.

Крім того, уламки вибуху пошкодили бізнес-центр у районі.

У Деснянському районі російський безпілотник влучив у 21 поверх житлової двадцятиповерхівки – детонації не сталося. Ще одне попадання відбулося в недобудовану будівлю.

Як відомо, у столиці ще 22 жовтня близько 23:00 була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники, що рухаються у напрямку Києва з півночі. Згодом з'явилась інформація про вибухи.

Нагадаємо, у столиці внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали семеро людей. П'ятеро отримали травми, що потребували госпіталізації, двоє лікуватимуться амбулаторно.

