Россияне атакуют Киев, в столице раздаются взрывы
РФ атакует Киев дронами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога была объявлена в столице около 23:00.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, двигающихся в направлении Киева с севера.
Впоследствии появилась информация о взрывах в столице и попадании вражеских дронов в дома.
Напомним, в ночь на 21 октября российская армия атаковала Украину дронами и ракетами с территории РФ и оккупированного Крыма. Вражеское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
