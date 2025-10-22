21:57  22 октября
Выросло количество пострадавших в результате российского удара по детскому саду в Харькове
22 октября
На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения
22 октября
ВСУ освободили Кучеров Яр на Покровском направлении
22 октября 2025, 23:49

Россияне атакуют Киев, в столице раздаются взрывы

22 октября 2025, 23:49
иллюстративное фото: из открытых источников
РФ атакует Киев дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога была объявлена в столице около 23:00.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, двигающихся в направлении Киева с севера.

Впоследствии появилась информация о взрывах в столице и попадании вражеских дронов в дома.

Напомним, в ночь на 21 октября российская армия атаковала Украину дронами и ракетами с территории РФ и оккупированного Крыма. Вражеское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Киев атака РФ война
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
07 августа 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
