Россияне атаковали железнодорожную станцию в Сумской области: двое раненых
В ночь на 23 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками железнодорожную станцию в Сумской общине
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате удара пострадали двое работников железной дороги.
"35-летнего мужчину с ранениями госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую помощь – угрозы жизни нет. Второму пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте", – отметил Григоров.
Напомним, 4 октября россияне атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумщины. Через несколько минут, когда продолжалась эвакуация пассажиров, дрон попал еще в один поезд.
