Мошенники через TikTok собирали донаты от имени известного Героя Украины: что им грозит

Киберполиция совместно со следователями Киевщины разоблачила жителей Одесской области, которые создавали фейковые аккаунты в TikTok, выдавая себя известным Героем Украины. Они собирали деньги якобы на нужды ВСУ, а на самом деле тратили их на собственные нужды

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленники действовали на протяжении 2024-2025 годов. Они публиковали в TikTok настоящие видео с защитником, от имени которого проводили фейковые собрания.

Правоохранители установили администраторов мошеннических страниц - жителей Одесщины, среди которых оказался один несовершеннолетний. Во время обысков изъяли телефоны, банковские карты и другие вещдоки.

Пока фигуранты сообщают о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Суд избрал меры пресечения: взрослые участники схемы взяты под стражу, а несовершеннолетний отправлен под домашний арест.

Правоохранители выясняют круг потерпевших и точную сумму ущерба.

