13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 16:50

Мошенники через TikTok собирали донаты от имени известного Героя Украины: что им грозит

22 октября 2025, 16:50
Киберполиция совместно со следователями Киевщины разоблачила жителей Одесской области, которые создавали фейковые аккаунты в TikTok, выдавая себя известным Героем Украины. Они собирали деньги якобы на нужды ВСУ, а на самом деле тратили их на собственные нужды

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленники действовали на протяжении 2024-2025 годов. Они публиковали в TikTok настоящие видео с защитником, от имени которого проводили фейковые собрания.

Правоохранители установили администраторов мошеннических страниц - жителей Одесщины, среди которых оказался один несовершеннолетний. Во время обысков изъяли телефоны, банковские карты и другие вещдоки.

Пока фигуранты сообщают о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Суд избрал меры пресечения: взрослые участники схемы взяты под стражу, а несовершеннолетний отправлен под домашний арест.

Правоохранители выясняют круг потерпевших и точную сумму ущерба.

Как сообщалось, Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений. Об этом в своей статье писал журналист Владимир Мыленко.

ВСУ мошенничество волонтерство
