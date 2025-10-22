Мошенники через TikTok собирали донаты от имени известного Героя Украины: что им грозит
Киберполиция совместно со следователями Киевщины разоблачила жителей Одесской области, которые создавали фейковые аккаунты в TikTok, выдавая себя известным Героем Украины. Они собирали деньги якобы на нужды ВСУ, а на самом деле тратили их на собственные нужды
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.
Злоумышленники действовали на протяжении 2024-2025 годов. Они публиковали в TikTok настоящие видео с защитником, от имени которого проводили фейковые собрания.
Правоохранители установили администраторов мошеннических страниц - жителей Одесщины, среди которых оказался один несовершеннолетний. Во время обысков изъяли телефоны, банковские карты и другие вещдоки.
Пока фигуранты сообщают о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Суд избрал меры пресечения: взрослые участники схемы взяты под стражу, а несовершеннолетний отправлен под домашний арест.
Правоохранители выясняют круг потерпевших и точную сумму ущерба.
