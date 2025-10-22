13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 16:50

Шахраї через TikTok збирали донати від імені відомого Героя України: що їм загрожує

22 жовтня 2025, 16:50
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Кіберполіція спільно зі слідчими Київщини викрила жителів Одеської області, які створювали фейкові акаунти у TikTok, видаючи себе за відомого Героя України. Вони збирали гроші нібито на потреби ЗСУ, а насправді витрачали їх на власні потреби

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисники діяли упродовж 2024–2025 років. Вони публікували у TikTok справжні відео із захисником, від імені якого проводили фейкові збори.

Правоохоронці встановили адміністраторів шахрайських сторінок — мешканців Одещини, серед яких виявився один неповнолітній. Під час обшуків вилучили телефони, банківські картки та інші речові докази.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжні заходи: дорослих учасників схеми взято під варту, а неповнолітнього відправлено під домашній арешт.

Правоохоронці з’ясовують коло потерпілих і точну суму збитків.

Як повідомлялось, Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд. Про це у своїй статті писав журналіст Володимир Миленко.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЗСУ шахрайство волонтерство
Пенсіонер із Тернополя втратив 28 тисяч доларів через онлайн-шахрая
22 жовтня 2025, 12:15
На Київщині викрили шахраїв, які продавали "магічні” товари від імені екстрасенсів
21 жовтня 2025, 18:16
"Мольфар" у соцмережах обдурював киян на тисячі гривень: йому повідомлено про підозру
15 жовтня 2025, 08:08
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Знову без світла: завтра в Україні діятимуть графіки відключень — Укренерго
22 жовтня 2025, 18:04
У Дніпрі померла 17-річна дівчина, яка стрибнула з Амурського мосту
22 жовтня 2025, 18:02
Він уже не дихав: у Харкові лікарі врятували життя чоловіка після клінічної смерті
22 жовтня 2025, 17:55
На Київщині засудили ворожого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК
22 жовтня 2025, 17:54
Смертельна ДТП на Полтавщині: вантажівка збила жінку
22 жовтня 2025, 17:35
Міський голова на Миколаївщині забув задекларувати понад 5,3 млн грн
22 жовтня 2025, 17:15
В Україні зростає захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19: за тиждень занедужали майже 75 тисяч дітей
22 жовтня 2025, 17:04
Правоохоронці затримали двох військовослужбовців, які викрали 24 тони пального у військовій частині на Харківщині
22 жовтня 2025, 16:59
У Києві запровадили погодинні відключення світла: оприлюднено графіки
22 жовтня 2025, 16:58
Хмарочос із Дніпра визнали одним із найкращих у світі
22 жовтня 2025, 16:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »