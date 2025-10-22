Шахраї через TikTok збирали донати від імені відомого Героя України: що їм загрожує

Кіберполіція спільно зі слідчими Київщини викрила жителів Одеської області, які створювали фейкові акаунти у TikTok, видаючи себе за відомого Героя України. Вони збирали гроші нібито на потреби ЗСУ, а насправді витрачали їх на власні потреби

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисники діяли упродовж 2024–2025 років. Вони публікували у TikTok справжні відео із захисником, від імені якого проводили фейкові збори.

Правоохоронці встановили адміністраторів шахрайських сторінок — мешканців Одещини, серед яких виявився один неповнолітній. Під час обшуків вилучили телефони, банківські картки та інші речові докази.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжні заходи: дорослих учасників схеми взято під варту, а неповнолітнього відправлено під домашній арешт.

Правоохоронці з’ясовують коло потерпілих і точну суму збитків.

