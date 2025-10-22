09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
22 октября 2025, 12:15

Пенсионер из Тернополя потерял 28 тысяч долларов из-за онлайн-мошенника

22 октября 2025, 12:15
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Тернополе правоохранители возбудили уголовное производство по факту мошенничества. Жертвой стал 64-летний житель областного центра, потерявший 28 100 долларов США после того, как обратился к онлайн-платформе для инвестиционной деятельности

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По словам потерпевшего, он увидел объявление в соцсети об обучении инвестиционной деятельности с возможностью получения прибыли.

По указанной ссылке связался с лицом, представившимся брокером-аналитиком.

После регистрации на сайте мужчина начал перечислять средства на предложенный счет из собственного электронного кошелька.

С 27 июля по 17 октября заявитель совершил несколько переводов на 28 100 долларов США. После этого связь с "брокером" оборвалась, а доступ к платформе был заблокирован.

По данному факту начато уголовное производство.

Полиция отмечает:

  1. Проверяйте информацию о финансовых компаниях только на официальных сайтах регуляторов;
  2. Не предоставляйте доступ к своим банковским счетам или персональным данным незнакомым лицам.
  3. В случае мошенничества немедленно обращайтесь в полицию или звоните по телефону на линию 102.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева вынес приговор 28-летнему мужчине из Одесщины, который обманул 88-летнюю киевлянку по схеме "Ваш родственник в беде". Мошенник выманил у женщины около 187 тысяч гривен, якобы на лечение ее дочери после ДТП.

