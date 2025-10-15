"Мольфар" в соцсетях обманывал киевлян на тысячи гривен: ему сообщили о подозрении
В Киеве правоохранители разоблачили 28-летнего мужчину, который, выдавая себя за "мольфара", предлагал якобы услуги снятия "порчи", поиска пропавших родственников и "ритуалы исцеления" через социальные сети
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Стоимость "услуг" составляла от 400 до 4 500 гривен. После получения денег мошенник прекращал общение и блокировал клиентов.
Полиция задокументировала 7 эпизодов мошенничества, продолжаются мероприятия по установлению других потерпевших.
Правонарушителю сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.
Полиция призывает граждан быть осмотрительными и сообщать о фактах мошенничества.
