"Мольфар" в соцсетях обманывал киевлян на тысячи гривен: ему сообщили о подозрении

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители разоблачили 28-летнего мужчину, который, выдавая себя за "мольфара", предлагал якобы услуги снятия "порчи", поиска пропавших родственников и "ритуалы исцеления" через социальные сети

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Стоимость "услуг" составляла от 400 до 4 500 гривен. После получения денег мошенник прекращал общение и блокировал клиентов.

Полиция задокументировала 7 эпизодов мошенничества, продолжаются мероприятия по установлению других потерпевших.

Правонарушителю сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.

Полиция призывает граждан быть осмотрительными и сообщать о фактах мошенничества.

Напомним, в Украине активизировалось онлайн-мошенничество с арендой "несуществующего" жилья. Злоумышленники создают фейковые аккаунты и публикуют привлекательные фотографии квартир. Часто они предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате.