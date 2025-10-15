07:47  15 октября
15 октября 2025, 08:08

"Мольфар" в соцсетях обманывал киевлян на тысячи гривен: ему сообщили о подозрении

15 октября 2025, 08:08
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители разоблачили 28-летнего мужчину, который, выдавая себя за "мольфара", предлагал якобы услуги снятия "порчи", поиска пропавших родственников и "ритуалы исцеления" через социальные сети

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Стоимость "услуг" составляла от 400 до 4 500 гривен. После получения денег мошенник прекращал общение и блокировал клиентов.

Полиция задокументировала 7 эпизодов мошенничества, продолжаются мероприятия по установлению других потерпевших.

Правонарушителю сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.

Полиция призывает граждан быть осмотрительными и сообщать о фактах мошенничества.

Напомним, в Украине активизировалось онлайн-мошенничество с арендой "несуществующего" жилья. Злоумышленники создают фейковые аккаунты и публикуют привлекательные фотографии квартир. Часто они предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате.

"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
